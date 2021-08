Jordane JONNET

Titulaire d'une licence professionnelle Industries chimiques et pharmaceutiques spécialité Procédés et technologies pharmaceutiques et d'un diplôme universitaire de technologie en chimie.



Actuellement en CDI chez Farmaclair en tant que technicien de laboratoire.



Passionné de chimie, j'aime découvrir et apprendre, c'est pourquoi je souhaite travailler en tant que technicien chimiste. Je suis très intéressé par l'analyse des résultats, je suis aussi capable de rédiger des comptes rendus, de synthétiser les résultats et de les communiquer au sein d'une équipe.



Mes compétences :

Microsoft Excel 2010

Microsoft Word 2010

Microsoft PowerPoint 2010

Bonnes Pratiques de Fabrication

Zone à atmosphère contrôlée