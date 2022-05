Bonjour Mme, Mr,



Je suis actuellement en recherche d'emploi et disponible immédiatement.



Jai 51ans et 31 ans d'expérience.



Je suis à la recherche d'un poste de superviseur instrumentation.



Ainsi je suis apte à suivre les travaux dinstrumentation, plan de prévention, autorisation de travail, QHSE, appel doffre, commandes et suivi fournisseurs, gérer la Co activité avec mes partenaires tuyauteurs, chaudronniers et tout autre corps détat.



Je suis capable dêtre côté client et dêtre linterlocuteur entre tous les corps de métier.



Je ne suis lié par aucune clause de concurrence avec aucune société.



Je suis donc à votre entière disposition pour tout entretien téléphonique ou présent au sein de votre société.



Veuillez agréer Mme, Mr, mes sincères salutations



~ Jorge De Almeida ~

Afin de recevoir un CV à jour ainsi qu'un dossier de compétences détaillé,

contactez moi au 06.47.47.09.34 ~ merci



Mes compétences :

Suivi des fournisseurs

demarrage unités

superviseur projet instrumentation

Achats et suivi matériel

Cahier des charges

Suivi de chantiers

Rédaction technique

Instrumentiste

Special Purpose Machinery

Audit

QHSE

HAZOP

Microsoft Internet Explorer

Siemens Hardware

SAP

Computer Aided Facilities Management

Databases

Axel

Sage Accounting Software