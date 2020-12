Jorris DUSANNIER

Actuellement monteur intégrateur, j'ai aussi exercé en tant que chef de projet technique, développeur frontend et backend, responsable des places de marchés et responsable du service client.

Je suis, ce qu'on appelle un "touche à tout" dans le domaine du web & de l'e-commerce.



Mon domaine d'expertise couvre ainsi un large spectre et m'assure une réelle transversalité que ce soit dans la conception, la mise en oeuvre et le suivi d'un projet.



Possédant de solides connaissances pour ce qui concerne l'animation d'un site, je participe aussi à faire vivre celui-ci au delà, et hors, des phases d'évolutions ; œuvrant ainsi, ponctuellement, comme webmaster.

Je possède aussi de bonnes connaissances dans les pratiques de l'ecommerce, le SEO et l'analytics.



Après quelques années passées comme développeur back-end, je connais tout aussi bien cette partie du métier (asp, php, sql server).



Initialement de formation comptable, bonne connaissance des métiers de la comptabilité.

Bon niveau anglais lu, écrit, parlé

Anciennement habilité confidentiel défense / secret défense



Mes compétences :

Javascript

Développeur

ECommerce

PHP

Web

SEO

Gestion de projet

JQuery

E-commerce

HTML 5

CSS 3

Webmaster

Montage

MOA

Méthode agile