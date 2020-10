José CAPEZ

Après une riche expérience au sein du lien transmanche France - UK : Eurotunnel, je souhaite apporter mon savoir faire auprès des industries. J'interviens sur l'ensemble du territoire. Mes domaines d'intervention: l'assistance gestion de projet, rédaction et/ou analyse de cahier des charges, conduite de travaux, reporting, réception des équipements techniques usines avant installations, validation des procédures de mise en service d'installations neuves, suivi de chantier confié à de la sous traitance, validation des tests de performance installations frigorifiques, etc etc..

Retrouvez moi plus en détails sur mon site web: http://josecapez.e-monsite.com/