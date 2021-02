José CESAIRE

Administrateur Systèmes, Réseaux Informatiques - Administration de bases de données Oracle



Mon expérience professionnelle se résume au points suivants :

- Installation de serveurs sous Linux (Debian, CentOS) et Windows Server.

- Installation du SGBD MYSQL et ORACLE sous Linux et Windows Server.

- Création de DNS sous Linux et Windows Server.

- Gestion de noms de domaines.

- Installation et gestion de firewall IPCHAINS, IPTABLES, FW1-NG, administration de boitiers FORTIGATE (cluster actif-actif de firewall, VPN, redondance de liens internet pour de la haute disponibilité).

- Installation Serveur Web APACHE/PHP/MYSQL.

- Installation de WebMail en environnement sécurisé (MTA POSTFIX sur DEBIAN).

- Installation d'un système de détection d'intrusion (IDS SNORT interfaçage ACID).

- Développement de sites Web Dynamiques (langage PHP, Java-Script, XHTML, XML).

- Monitoring réseau (Nagios, PRTG).

- Administration UTM9 Sophos.

- Administration hyperviseur VMware sphere 6, View6 ....



Mes compétences :

Animation

Animation radio

CALYPSO

Informatique

Linux

Métrologie

MySQL

Oracle

PHP

Php MySQL

VPN

JavaScript

SQL

Gestion de projet