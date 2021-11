José PINTO

De formation comptable, mon parcours professionnel a été fait en hôtellerie/restauration. J'ai, tout d'abord commencé par être aide comptable au " Pavillon Montsouris ", et en 1998, jai intégré le Groupe ACCOR en tant que comptable chez Ibis, puis Responsable Comptable des Novotel Aulnay et Cergy et du Mercure Paris Neuilly.

De ces différents postes, j'ai acquis l'expérience, la rigueur, l'autonomie, le sérieux qui doit être mis dans un grand Groupe. Jai appris aussi la polyvalence puisque, j'ai occupé, en plus de mon poste de Responsable Comptable au Mercure Paris Neuilly, la fonction de Responsable Petit Déjeuner/bar, des achats, de la gestion des stocks. J'ai toujours mis en avant mon sens de la discrétion, découte auprès des collègues, mais aussi de savoir épauler et conseiller la direction dans ces choix d'embauche, de gestion ou d'investissement, qui font partie intégrante, selon moi, de la fonction de comptable.

Arrivé en Bretagne en fin 2008, j'ai intégré en tant qu'Assistant Ressources Humaines, Dinan Habitat, Office Public et après, plus de 7 ans 1/2, j'ai voulu revenir à ma formation initiale la comptabilité, et cest ainsi, que jai pris le poste de comptable du Groupe Ediis, à Saint Malo.

Nayant pas trouvé mon épanouissement sur le poste, jai décidé dun commun-accord avec ma direction de quitter le groupe.

Libre de suite, après une mission d'intérim pour SPRING, je souhaiterais m'investir dans une PME de taille humaine où je pourrais apporter mon expérience.



