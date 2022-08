Joseph KALULE

Je suis un développeur Android et web très passionné par les nouvelles technologies. De formation Bac+5, j'ai développé plusieurs applications Android à titre personnel comme professionnel. Je suis très à l'aise avec les technologies du web aussi, telles que PHP + MySQL, HTML, JavaScript, CSS et Bootstrap.



Mes compétences :

Android

Java

jQuery

XML

UDP

TCP/IP

Struts Web Application Framework

Ruby on Rails

Personal Home Page

OSI

MySQL

JavaScript

Java Swing

IP

Hibernate

HTML

Cascading Style Sheets

C++

C Programming Language

Bootstrap

BlueTooth Technology

AJAX

Pascal

Oracle