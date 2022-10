Jou AYMERIC

Bonjour,



Fort de ma formation supérieure au Centre National des Arts et Métiers d’Angers en tant que Supply Chain Manager et de 6 années d’expériences dans différents domaines de la Supply Chain, j’ai développé des compétences grâce aux nombreux projets dont j’ai eu la responsabilité.



J’ai ainsi acquis de fortes compétences en planification de production, prévisions de vente, approvisionnement, pilotage et conception de flux logistiques complexes ou encore en management d’équipe projet pluridisciplinaire.



Cordialement,



Aymeric JOU



Mes compétences :

Planification

Logistique

Management

Ordonnancement

Gestion de projet

MRP

Gestion des stocks

Approvisionnement

SAP

Informatique

Gestion de la production

Agroalimentaire