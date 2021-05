Jovan ZIVKOVIC

25 ans d'expériences professionnelles dont 12 ans dans le secteur du Tourisme (HPA, hôtellerie) et des Loisirs (colonies et séjours linguistiques)

J'ai piloté plusieurs business-unit dans leurs dimensions :

- Financières (budget, gestion, rentabilité)

- Humaines (management des directeurs et animation du réseau, veille sociale)

- Techniques (procédures d'exploitation et de contrôle, supervision des travaux, gestion des actifs)

- Commerciales (promotion du groupe, engagement qualité, commercialisation, développement)



Mes compétences :

Direction de centre de profits

Management

Gestion financière et comptable

Audit et contrôle qualité

Marketing stratégique

DSP

Microsoft Office