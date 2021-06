Judy-Gaëlle RANAIVOSON

Consultante Senior Communication Relations Médias - Blogueurs/Influenceurs (RP - E-RP)

Plus de 9 ans d'expérience

Spécialités : Enseignement Supérieur, Tourisme, Beauté, Loisirs, Art de vivre, Voyages d'affaires



Management et développement du portefeuille clients

+ Gestion d'un portefeuille de clients

+ Management opérationnel d'une équipe de consultants média

+ Suivi de la bonne gestion de la relation client, la qualité du travail réalisé, et le respect du cadre de collaboration

+ Fidélisation et développement du portefeuille de clients

+ Participation à des actions de prospection de l'agence

+ Participation à des réponses d'appels d'offres pour conquérir de nouveaux prospects : recommandations stratégiques et présentations orales pour soutenir la stratégie de l'agence



Communication globale - relations presse

+ Conseil en stratégie et opérationnel

+ Mise en oeuvre et pilotage des actions de Relations Presse

+ Identification et mise à jour des fichiers presse adaptés aux sujets

+ Développement des contacts presse

+ Recherche et organisation de partenariats média et blogs

+ Rédaction des documents presse et suivi & recherche d'opportunités de prises de parole

+ Organisation de tournages, interviews

+ Réalisation de revues de presse

+ Réalisation de bilans de campagne presse et analyses qualitatives et quantitatives

+ Veille marché et connaissance de l'environnement des clients



Communication digitale

+ Animations des réseaux sociaux (Facebook, Twitter)

+ Mise en oeuvre dune campagne R.P 2.0

+ Identification des cibles

+ Création de newsletters dédiées

+ Organisation dévénements blogueurs / influenceurs



Communication événementielle

+ Organisation, coordination, encadrement et suivi dévénements : visite de sites, ouverture de nouveau site, conférences, voyages de presse, etc.

+ Suivi des budgets et prestataires