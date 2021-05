Julia DELAUTRE

Notre métier ? L’immobilier.

Notre ambition ? Vous offrir un service de transactions immobilières performant et compétitif.

Comment ? Grâce à notre réseau de représentants indépendants, conjuguant proximité, compétence et réactivité.





Une grande visibilité pour plus d’efficacité

Grâce à l’organisation d’I@D, vos offres sont mises en ligne après la prise de mandat par votre conseiller et sont publiées sur les sites grand public les plus consultés (ex. : SeLoger, Logic-Immo, Paru Vendu, Le Bon Coin, etc. )

Vous touchez ainsi très rapidement un grand nombre d’acquéreurs potentiels.







Chez I@D, proximité rime avec compétitivité

Présents partout en France, nos conseillers vous accompagnent tout au long de votre projet d’achat ou de vente. Travaillant à domicile, ils limitent leurs frais de structure et vous font profiter des économies réalisées.







Nos engagements

> Nous agissons dans le respect de la déontologie et des codes régissant la profession.

> Nous suivons rigoureusement l’évolution de la réglementation des produits que nous commercialisons et des services que nous apportons.

> Nous garantissons la compétence de nos conseillers, qui bénéficient de formations et d’un accompagnement personnalisé.

> Nous favorisons l’échange entre nos conseillers afin d’optimiser leurs performances et leur réactivité.

> Nous avons développé en interne des règles de conduite et nous nous assurons de leur application par nos conseillers et employés.

> Nous garantissons la sécurité des transactions, le notaire étant missionné dès l’engagement des parties (compromis) jusqu’à l’acte authentique de vente.





Mes compétences :

Gestion de projets

Communication

Suivi de production

Management d'équipe

Négociation commerciale

Microsoft office

Formation

Conseil

Stratégie de communication

Négociation

Coaching

Commerce