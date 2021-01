Julia TOMASINI-DEMELLIER

Assistante export trilingue (anglais-espagnol-français) de formation initiale je me suis vite détournée des techniques de vente afin de mettre ma sensibilité et mes capacités au service de la relation d'aide à la personne.



Investie dans un premier temps auprès de jeunes enfants en effectuant plusieurs stages en centres aérées, écoles maternelles et en participant à une mission humanitaire dans un centre médico-social à Madagascar, j'ai ensuite complété mon parcours auprès de personnes âgées et de leur famille en travaillant deux années de suite dans une maison de retraite avec une unité spéciale d'accueil pour patients atteints de la maladie d'Alzheimer.



S'en sont suivies 15 années de formation continue en Psychothérapie, Psycho-Généalogie, Sophrologie, et en techniques annexes, avec, en parallèle, une démarche de développement personnel constante de 17 années.



Actuellement Praticienne en Psychothérapie Active, je propose des séances d'écoute centrée sur la personne, d'accompagnement thérapeutique pluriel dans mon cabinet à Loisin dans le 74 (Haute-Savoie).



Mes compétences :



Ecoute centrée sur la personne

Mise en lumière de dispositifs inconscients

Interprétation de rêves

Décryptage de schémas comportementaux

Recentrage émotionnel

Relation d'Aide

Animation de cercles de femmes

Accompagnement en Parentalité Positive

LCE Libération des chocs Émotionnels

Animation de groupes de Formation à la Gestion Émotionnelle

Sexothérapie

Thérapie familiale

Thérapie de couple