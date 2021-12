Julian STONE

Suite à plusieurs expéditions maritimes, je décide à partir de 2005, de placer mon engagement écologique au service de la préservation du milieu marin. Dans ce but, je crée le réseau EcoNav (www.econav.org) et lance le concept d’éconavigation, pour la promotion de pratiques de navigation plus écologiques dans tous les secteurs d’activités maritimes.



En 2010, les CESER de l’Atlantique me confient la coordination et la rédaction d’un rapport sur les moyens à mettre en œuvre pour le développement durable de la filière nautique atlantique. Ce travail d’une année été validé par trois présidents de région (Bretagne, Pays de la Loire et Poitou Charentes).



Suite à ce travail, je m'associe à la navigatrice Catherine Chabaud, très engagée dans les questions environnementales, pour mettre en œuvre et piloter le projet "Voilier du Futur": un voilier démonstrateur conçu pour développer, tester et promouvoir des équipements et matériaux éco-innovants. Ce projet qui rassemble un consortium de 17 entreprises et 5 centres de recherche a été retenu à l’Appel à Manifestation d’Intérêt de l’ADEME « Navire du Futur » dans le cadre du grand emprunt.



Depuis avril 2012, en tant que consultant freelance, j'ai également menée pour l’Agence des Aires Marines Protégées et EcoNav une étude auprès d’une vingtaine d’Aires Marine Protégées pour réaliser un état des lieux de l'impact des pratiques de navigation sur leurs territoires. L’objectif est de lancer en 2014, une dynamique de projets pilotes auprès d'une quinzaine de ces AMP.



Au cours de mes différentes missions, et récemment encore pour EDF Energies Nouvelles, j’ai eu maintes fois l’occasion de rencontrer de nombreux acteurs professionnels, institutionnels, associatifs ou privés impliqués dans la préservation du littoral. Ces fréquentes rencontres m’offrent aujourd’hui un relationnel conséquent et une connaissance fine du terrain et des problématiques environnementales liées aux activités maritimes et humaines en général sur le littoral.



Mes compétences :

Montage et gestion de projet