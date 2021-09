Julie BESOMBES (PLOP)

Dessinateur de presse / Editorial Cartoonist Freelance



Dessinatrice de presse sous la signature "Plop" au sein du duo Plop & KanKr.

Plop & KanKr, alias Julie Besombes et Simon Baert, est un duo de dessinateurs français qui publie dans la presse régionale, nationale et internationale (Le Monde, Siné Mensuel, LAnjou Laïque, Le Sans-Culotte 85, La Galipote). Ils participent également à différents festivals de caricatures et de dessin de presse et animent des ateliers autour de la caricature de presse et de lillustration.

En 2017, ils ont rejoint lassociation des dessinateurs de presse français « France-Cartoons » et en 2020 le réseau international de dessinateurs de presse engagés « Cartooning For Peace » ainsi que « Cartoon Movement ».





Graphiste Print et Web Freelance



Graphiste, illustratrice et Web-designer, vous retrouverez quelques créations de supports de communication (sites web, chartes graphiques, cartes de visite, affiches, faire-part, logos etc.) sur www.crea-plume.com.