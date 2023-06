Julie CASCIANI

Je dispose d'une solide expérience de 5 ans dans le domaine de la vente par correspondance, notamment pour les compléments alimentaires.



Grâce à mes expériences, j'ai pu développer de nombreuses compétences et techniques marketing. Je valorise et développe les produits et les gammes relatives à l'enseigne par le biais de support de communication. Je brief les agences externes sur les aspects créatifs, gère les retours de brief et valide en interne les supports. Je pilote et coordonne chaque campagne avec les différents services (PAO, service Fabrication, Service Juridique, etc.) en respectant les deadline imposées par le plan médias. J'analyse les donnes chiffrées des campagnes.



Mes compétences :

Marketing produit

Marketing opérationnel