Julie COIGNARD

Lors de ma formation et de mes différentes expériences professionnelles, jai acquis une pratique de terrain dans laccueil et linformation aux publics, dans la relation client et dans la gestion de projets.



Mes compétences :

Animation

Culture

Promotion

Vente

Accueil

Organisation d'évènements

Relations clients

Adaptation

Travail en équipe

Aisance relationelle

Médiation culturelle

Gestion de projet