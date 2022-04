Julie DUTHEIL

Suite à un stage d'un an comme assistante d'un chargé d'affaires entreprises, j'ai intégré la Société Générale en tant que Conseiller clientèle Professionnels Expert. Après un peu plus de 2 ans de poste j'ai évolué sur un poste de Chargé d'Affaires Entreprises et adjointe du Directeur Commercial Entreprises.

Sens commercial, rigueur et efficacité sont mes principales qualités. Ce dernier poste a participé à développer mon appétence pour le risque et l'analyse financière.

J'ai rejoins en novembre 2015 la Caisse d'Epargne Ile de France pour continuer à développer mes compétences et relever un nouveau défi : poste axé sur le développement du portefeuille de PME PMI.



Mes compétences :

Maîtrise des risques

Finance D'entreprise

Microsoft Office

Analyse financière

Développement commercial