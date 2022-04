Julie ENJALBERT

Steam’O a été créée en 2008 par des professionnels du Facility Management et de l’Exploitation Technique, avec la volonté d’offrir aux clients un service de qualité et un pilotage des prestations de services et des équipements techniques.



Notre offre opérationnelle se base sur deux cœurs de métier :

1 / le Pilotage du Facility Management, réalisé par nos cadres spécialisés en gestion immobilière (reporting, coordination des services, gestion budgétaire, mise en place de la stratégie immobilière et environnementale, relation propriétaire/investisseur).

2/ la Maintenance Technique, composée de nos experts techniques et de nos techniciens compétents et formés (maintenance préventive, corrective, suivi des contrôles réglementaires, gestion technique et planification, reporting d’activité, expertise technique.)





Steam’O, une société aux valeurs fortes : écoute, respect et professionnalisme, envers nos clients, nos partenaires et nos collaborateurs, qui grâce à ses principes fondamentaux garantit des offres qualitatives dans la durée et des collaborateurs motivés au service de nos clients.