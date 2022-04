Julie ENSELME

Savoir-faire et connaissances:

- aptitude au management et à l'encadrement d'équipes

- conduite de projets et accompagnement au changement

- maitrise de la gestion des ressources humaines, des finances publiques

- gestion d'établissement médico-social

- développement et animation de partenariats associatifs, institutionnels

- gestion de situations d'urgence et/ou de conflits

- bonnes connaissances du secteur médico-social (exclusion, handicap, enfance), des domaines de psychologie des organisations, droit



Savoir être:

- sens des responsabilités, dynamisme et rigueur

- capacité d'adaptation, esprit d'initiative et disponibilité

- capacité d'analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles

- sens du travail en équipe