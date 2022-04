Julie ERAUD

De nature plutôt réservée, j'ai toujours été motivée pour atteindre mes objectifs et les mener à bien. Grâce à mon parcours professionnel, j'ai su acquérir des compétences liées directement à mon métier mais aussi et surtout au niveau humain.



Apparaissant au premier abord avec beaucoup de retenue, je suis très sociable et j'ai un bon sens relationnel. J'aime beaucoup le contact avec la clientèle.



Ce que j'apprécie par dessus tout dans mon métier, c'est la prise de décision, l'autonomie, le travail en équipe et les responsabilités. Tout cela dans un but premier de tout faire pour me surpasser en permanence.



Mes compétences :

Organisation