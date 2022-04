Julie EYRAUD

De formation BTS audiovisuel, je dispose d’une expérience de près de 10 ans dans ce secteur, aussi bien dans la technique que dans la gestion de projets et notamment dans le doublage. Pluridisciplinaire et passionnée par l'image et le son, je sais planifier, organiser et gérer des projets avec enthousiasme. Je dispose d’un bon relationnel, la communication étant pour moi l’un des aspects du travail qui me tient le plus à cœur.



Je suis disponible à tout moment pour vous rencontrer et envisager un avenir commun.



Mes compétences :

Efficace et fiable

Autonome mais sachant travailler en équipe

Organisée et sérieuse

Souriante et à l'écoute

Montage vidéo

Photoshop

Final Cut Pro

Logic Pro

Avid Media Composer