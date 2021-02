Julie ERBA

Depuis 2005, j'ai travaillé dans le secteur agroalimentaire (Lustucru, Silliker) et pharmaceutique (Boiron, Sanofi Pasteur) en tant que technicienne de laboratoire en microbiologie puis conductrice d'une ligne de conditionnement.



Par la suite, j'ai choisi le CESI comme organisme de formation afin de me spécialiser en Qualité Sécurité Environnement et d'acquérir une expérience professionnelle par le biais de l'alternance. Pour se faire j'ai intégré en novembre 2007, l'entreprise Scherdel Rhône Ressorts (spécialisé dans la conception et la fabrication de ressorts techniques) en tant qu'animatrice HSE.



J'ai validé mon année de spécialisation et j'ai été embauchée en tant qu'animatrice HSE au sein de Scherdel Rhône Ressorts en octobre 2008.



J'ai participé à la mise en place de la certification ISO 14001 (obtenue en mai 2009).



Depuis janvier 2010, je suis Technicienne QSE avec pour mission autre que la sécurité et l'environnement, la gestion des non conformités.



Depuis Mai 2012 : Responsable HSE et Qualité Produit Série