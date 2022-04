Julie FACY

En poste chez Jet Metal Technologies

Champagne au mont d'or



- Approvisionnement, Gestion des stocks,

- Gestion des flux logistiques - transport - import - export

- Achats

- Administration des ventes



Expérience Acquise : Agent de transit aérien et Maritime, Export:



- Coordination chaîne du transport,

- achats et ventes de prestations de transport (NEGOCIATION),

- Garante des délais et de la rentabilité financière de chaque projet,

- Gestion des formalités administratives et douanières à l'export.





Profil: trilingue (français, anglais, espagnol), réactive, efficace, incoterms, import, export, douane, logistique, Achats, ADV.

- Import / export,

- logistique / Transport

- Achats / administration des ventes.



COMPETENCES: Linguistiques, logistiques, négociation, coordination, incoterms.



SAVOIR ETRE: efficace,réactive et créative.



EXPERIENCES: import / export & Transport.



Mes compétences :

Export

Commerce international

Logistique

Négociation

Transport

Incoterm

Achats

Management