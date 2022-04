Julie FAGART-DEUMIER

Mon métier est de vous aider à résoudre les problématiques financières de votre entreprise grâce à ma double expérience en financement/trésorerie d'une part et en contrôle de gestion d'autre part.



Mes domaines d'expertise sont les suivants:

- définir les indicateurs clés pour permettre aux opérationnels et aux dirigeants de mesurer la performance de leur entreprise

- piloter le budget plan pour définir les objectifs de croissance et les choix stratégiques (politique de dividende, communication financière, impact des acquisitions)

- optimiser la politique de financement de l'entreprise (émissions obligataires, emprunts bancaires, relation avec les agences de notation...) et la gestion de ses risques financiers par l'utilisation de produits dérivés

- veiller à la rentabilité des investissements



Mes secteurs : énergie, construction, environnement, concessions, immobilier



N'hésitez pas à me contacter, je serai ravie d'échanger avec vous sur les sujets liés à la direction financière