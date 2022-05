Vincent DEVOISIN

Leader du changement opérationnel chez AXA Investment Managers - Real Assets dans le monde entier (15 pays)

Leader du développement informatique et de la stratégie numérique



Principale ambition

Diriger le changement sur les processus stratégiques et conduire les équipes à opérer efficacement.

Concevoir la future stratégie et les outils de gestion des données pour soutenir et diriger la croissance de l'entreprise.

Offrir de nouvelles opportunités de développement numérique.

Promouvoir les meilleures pratiques opérationnelles et le partage des connaissances entre les pays.



Expertise

Gestion du changement / Gestion de projet

Gestion d'équipe

Planification stratégique et déploiement

Indicateur de performance de l'immobilier de bureaux et de centres commerciaux - Dimensionnement des besoins en personnel et suivi de la rentabilité.

Maîtrise des coûts et amélioration de l'approvisionnement

Stratégie et processus de gestion des données

Macros Excel VBA (10 ans d'expérience) au service de l'efficacité de l'entreprise.



Mes compétences :

VBA

Gestion

Macros

Immobilier

Reporting

Excel

Management d'équipe