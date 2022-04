Julie FALLON

Compétences développées au cours de mes expériences :



- Réflexion sur les projets/programmes

- Gestion de projet (France, Côte d’Ivoire, Mali, RDC, Togo, Bénin, Maroc, Tunisie)

- Montage de dossiers de financement (tout type de bailleur)

- Reporting

- Relations bailleurs et partenaires

- Prospection bailleurs

- Formation des équipes

- Animation de groupe (enfants, jeunes et adultes)

- Travail à distance avec des équipes de terrain

- Capitalisation des bonnes pratiques

- Rédaction de rapports et d’articles

- Communication interne et externe



Mes compétences :

Développement stratégique

Gestion de projets

Protection de l'enfance

Capacité rédactionnelle et de synthèse

Reporting

Travail avec des équipes en direct et à distance

Renforcement de capacités

Fundraising

Montage de dossiers de financement

Compétences relationnelles

Droits de l'homme

Education