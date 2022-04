Julie FERRÉ

Mon parcours professionnel a commencé au début de mes études supérieures. J'ai fait un BTS en action commerciale en alternance au sein de la société Aérospatiale (EADS aujourd'hui). J'étais dans le département achat.

Ensuite, j'ai intégré l'Ucanss qui est toujours mon employeur. J'ai commencé par un CDD à la direction financière. Puis j'ai obtenu un CDI dans le service achat. Ce service était spécialisé dans l'achat de papier imprimé.

En 2004, j'ai eu l'opportunité d'intégrer le département formation, en charge notamment de l'animation et la coordination du réseau des centres régionaux de formation professionnelle.

Depuis 2007, je suis dans une association professionnelle de l'audit et du contrôle internes (IFACI). J'ai commencé mon parcours en tant qu'assistante recherche et événement, je suis chargée de projet recherche depuis 2010.



Mes compétences :

Gestion de projet

Audit

Communication