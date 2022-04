Julie FOLLET

Ingénieur R&D – Secteurs : Biotechnologies, Pharmaceutique et Cosmétique



Montage, financement et pilotage de projet :

- Conception de projets de recherche et veille scientifique

- Financement des projets (Collectivités Régionales, INSERM, CNRS, ARC, ANR, FEDER, NIH)

- Animation de réunions et groupes de travail transverses (institutions régionales et nationales, partenaires du secteur médical, collaborateurs industriels)

- Construction et coordination de partenariats locaux, nationaux et internationaux

- Valorisation des travaux

Création de supports d’information destinés au grand public et aux professionnels

Organisation d’opérations relations publiques et évènementiels



Expertise scientifique et technique : Biologie cellulaire, génie tissulaire, cancer, nanomédecine, toxicologie, applications médicales des biomatériaux



Conception et développement de solutions innovantes pour :

- l'identification de nouvelles cibles thérapeutiques

- l'optimisation de protocoles thérapeutiques

- la production d'agents théranostiques en nanomédecine

- l'évaluation de l'efficacité et de l'innocuité de molécules actives et formulations sur modèles cellulaires et tissulaires (conditions statiques ou dynamiques)

- le recouvrement de fonctions physiologiques par le biais des biomatériaux.



Mes compétences :

Biomatériaux

Biochimie

Pharmacologie

Biologie Cellulaire

Ingénierie Tissulaire

Biologie Moléculaire