Julie FOLLIOT

Les TPE / PME agroalimentaires, ont assimilé l’outil informatique et savent qu’elles peuvent en attendre plus qu’un simple passage « du papier au numérique ». Elles souhaitent désormais acquérir des outils complets de gestion « métier » pour un meilleur pilotage de leur production et de leurs ventes par l’analyse instantanée de leur activité.

Dans la réalité, nombreux sont les responsables d’IAA qui hésitent encore à délaisser leur gestion traditionnelle au profit de PGI. En cause, une insuffisance d’intégration, de solution adaptée à leur structure, des investissements bien trop onéreux au regard de leur capacité.



D2IO se démarque et innove sur ce marché en ayant développée une solution entièrement pensée et réalisée pour ces structures. Les spécificités de la production en TPE s’intègrent sans aucun problème dans nos solutions : petits volumes, multiplicité des origines produits, des références, des conditionnements.

L’humain est au coeur de nos préoccupations et n’est pas un obstacle à la mise en oeuvre de la solution au

sein des structures : l’intervention humaine n’impacte pas sur la stabilité du flux d’information.



Elles peuvent par ailleurs bénéficier de l’ensemble des flux d’information matières et financières de façon malléables et flexibles pour les accompagner dans le pilotage de leur activité et participer à la prise de décision.



