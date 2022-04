Julie FORTIS

Bonjour,



Journaliste et secrétaire de rédaction de formation.

J'ai obtenu ma carte de presse en 2001.



La curiosité et l'envie de découvrir toujours plus le monde qui m'entoure font que je ne souhaite pas m'enfermer dans un domaine particulier.

Pour preuve, malgré mon cursus scolaire axé sur les Lettres et les langues, j'ai été durant deux ans rédactrice dans un groupe de presse spécialisé dans les revues médicales (reportages, interviews et sujets de société).

Je suis également pigiste régulière pour l'agence Citizen Press, je rédige notamment une rubrique bimestrielle composée de plusieurs portraits pour la revue du conseil regional de Bretagne.

Depuis 2004, je collabore en qualité de secrétaire de rédaction avec des magazines du groupe Hachette Filipacchi : Public, France Dimanche, Première,Le Journal de la Maison et Télé 7 jours.



Depuis janvier 2009, j'ai rejoint en tant que journaliste, une société d'édition qui publie des revues mensuelles médicale et développe des contenus web.



Je suis toujours disposée à discuter de nouveaux projets ou de nouvelles collaborations.



Mes compétences :

Secrétaire de rédaction

Presse écrite

Presse professionnelle

Journaliste

Conception rédaction