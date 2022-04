Julie FORTON

Julie est passionnée par le yoga depuis l'adolescence, elle pratique le hatha yoga pendant plusieurs années avant de découvrir le vinyasa qu'elle enseigne aujourd'hui.



En 2010, après une formation de naturopathie au CENA de Robert Masson, elle part vivre à Bali et fait du consulting pour des centres de bien-être et de remise en forme, ce qui lui permet de mettre en pratique ses connaissances en phytothérapie et en diététique dans une approche holistique.



C'est à Bali qu'elle découvre le yoga vinyasa, yoga du mouvement, une danse sur le rythme de la respiration qui permet l'union du corps et de l'esprit. Elle continue son enseignement auprès de professeurs réputés internationalement comme Less Leventhal et Denise Payne.

A Ubud, centre spirituel de Bali elle rencontre Ketut Arsana, le fondateur de l'ashram Munivara, où elle pratique le kundalini tantra.



En 2014, Julie s'installe à Aix-en-Provence, sa ville natale en tant que naturopathe et professeur de yoga. Julie est un professeur de yoga diplomé RYT200, diplôme reconnu par yoga alliance.



Mes compétences :

Yoga

Reiki

Massage

Naturopathie