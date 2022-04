Julie FOUCAULT

Institut d’études indépendant dans le domaine des études quantitatives on-line, ARCANE Research intervient prioritairement sur 6 domaines d’activités.



Afin de mettre à jour nos connaissances sur les marchés et ainsi répondre le plus précisément aux attentes de nos clients, nous lançons des actions pro-actives en réalisant plusieurs études syndiquées par an.



Grâce à notre communauté de 60.000 panélistes et à notre système de qualification récurrente, nous sommes en capacité d’interroger les profils les plus spécifiques : patients confrontés à une maladie rare, hauts revenus recherchant une offre spécifique, etc.



Notre métier est la réalisation d’enquêtes patients & consommateurs via le mode de collecte quantitatif par Internet. Nous intervenons en mode “full service”, à savoir une prise en charge en interne de A à Z de toutes les étapes de l’enquête sans aucune sous-traitance :



- Elaboration des questionnaires les plus complexes.

- Prise en charge du terrain dans sa globalité (programmation informatique, panel propriétaireArray, hébergement, etc.).

- Traitements et exploitations statistiques les plus avancées.

- Analyse, rédaction du rapport, accompagnement.



