Julie FOURNI

Titulaire d'un BTS Communication et spécialisée dans les relations presses.



Mes compétences:



PRODUCTION ASSISTEE PAR ORDINATEUR:



Bases sur les logiciels Photoshop, Illustrator et InDesign



COMMUNICATION:



Rédaction de communiqués et dossiers de presse

Proposer et mettre en place des solutions de communication à l'interne et à l'externe

Proposer et mettre en place de nouvelles stratégies de communication à l'interne et à l'externe

Prendre en charge un dossier annonceur

Concevoir et rédiger les moyens de communication



RELATIONS COMMERCIALES



Construire un argumentaire de vente

Constituer un fichier de prospects

Rechercher et sélectionner des prestataires

Gérer la relation client

Négocier avec le client ou le prestataire