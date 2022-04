Julie FOURNIER

Au cœur de l'activité de l'entreprise:

Connaissance du marché et de la concurrence

Gestion du développement produit jusqu'à la commercialisation, en passant par la promotion et l'analyse de la satisfaction des clients, analyse des ventes et performances, réalisation des supports de communication, pilotage des actions de communication (salons, événements clients / prescripteurs, réunions d'informations,...).

Support des équipes commerciales

Gestion de budget



Mes compétences :

Suivi du budget communication

Outils informatique

Tableaux de bord

Supports de communication

Organisation d'évènements

Gestion de bases de données

Relationnel

Communication interne et externe

Marketing

Médias sociaux

Gestion de la relation client