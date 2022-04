Julie FOURNIER-ANGELO

Après quelques années entre la France et différents pays pour vivre d'intenses expériences professionnelles et personelles, je suis de retour sur Paris depuis fin 2008.

Coordinatrice de l'association Accion Artistica, structure du domaine de l'insertion sociale et professionnelle à St-Denis de 2009 à 2012, mes activités professionnelles se partagent actuellement entre RFI, le Louvre et la formation que j'ai conçue: Parlez-vous Beaux-arts ?. Cette formation modulaire allie l'enseignement/apprentissage du français au développement des connaissances en histoire de l'art français. Un projet passionnant ! D'ailleurs s'il vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter.

Pour finir, je suis Présidente de l'association Réseau IFL. Le reste du temps...c'est pour la famille, les amis et les loisirs !



Mes compétences :

Coordination

Partenariats

Formation