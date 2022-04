Julie FRITSCH

Passionnée par le droit social, j'ai immédiatement intégré un cabinet d'avocats spécialisé dans ce domaine à la suite de mon Master 2 en Droit social et Gestion des Ressources Humaines.



Pendant 4 ans, j'y ai défendu et conseillé la clientèle, majoritairement composée de salariés, de représentants du personnel et d'organisations syndicales (principalement la CFDT).



Après ces 4 années d'expérience, j'ai fait le choix d'intégrer un cabinet d'avocats spécialisé cette fois dans la défense des entreprises.



Je conseille, depuis, les DRH, RRH et opérationnels sur tous types de sujets en droit social.





Mes compétences :

Droit Social

Contentieux

Conseil juridique

Formation

Transaction

Procédures de licenciement

PSE

Négociation de rupture

Elections professionnelles

Risques psycho sociaux

IRP