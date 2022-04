Julie FULLANA

Après six ans passés dans des agences de communication parisiennes en tant qu'attachée de presse junior puis senior, je relève désormais de nouveaux défis en tant que consultante freelance RP, e-RP & communication externe. Au vu de mes expériences précédentes, j'ai une approche généraliste qui me permet de traiter chaque problématique avec un axe à 360°. En parallèle de mes compétences, mon esprit de curiosité me permet de réaliser des passerelles entre différents sujets afin de renouveler tout au long de l'année vos messages clés et booster votre présence médiatique.



N'hésitez pas à me contacter pour toute demande de conseils ou encore de recommandations pertinentes et réalisables.



Mes compétences :

Relation client

Élaborer une stratégie de communication

Relations Presse

Rédaction de contenus