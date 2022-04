Julie GALLET

Avec comme bagage une licence en business management de l'Ecole Atlantique de Commerce, Audencia group, je suis partie pour une expérience et aventure personnelle en habitant 2 ans en Australie.

Grâce à cela, j'ai amélioré des compétences professionnelles et des qualités personnelles diverses et variées. Notamment, mon anglais, ma culture, ma capacité d'adaptation, résistance au stress, autonomie, persévérance.

A présent en France, je souhaite retrouver une situation professionnelle dans le commerce équitable ou le tourisme dans le Var.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Communication

Marketing

Informatique

Management