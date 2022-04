Julie GALLET

Active et épanouie au sein de l'équipe Commerciale de BBL Transport.

Je représente la société sur le secteur Grand Nord et Belgique, dans une dynamique de développement sur l'Europe de L'est, des Pays à douane tels que la Turquie, la Russie, l'Ukraine, la Bielorussie, et apportant une expertise dédiée sur des pays sensibles comme que l'Iran, l'irak et tous les autres pays de proche et Moyen Orient.



Mon profil en quelques mots : du plaisir dans mon travail, de l'investissement, de la dynamique, un besoin continuel de connaissance et de découverte auprès de mes clients et prospects, un suivi assidu tant sur le plan commercial que sur la partie opérationnelle et administrative, et surtout un esprit d'équipe !

En bref : un état d’esprit pionnier, de l'empathie, de l' humilité, et goût du challenge…



Mes compétences :

flamand