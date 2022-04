Julie GALLOT

Mes différentes expériences professionnelles m'ont permis de développer de solides compétences en matière de stratégie d’entreprise, marketing stratégique, intelligence économique et stratégie territoriale (...) Dotée d'un grand sens du service et de la réactivité, j'aime travailler en mode projet afin de confronter les points de vue et mettre ainsi à profit mon sens de l'assertivité et de la négociation. Enthousiaste, réactive, appliquée et impliquée, ma force de travail et mon adaptabilité m’ont toujours permis de réaliser les objectifs qui m’étaient fixés.



Compétences :

Analyse et planification stratégiques

Stratégie de croissance externe, stratégie coût (Réduction frais généraux), stratégie de diversification

Stratégie GRC, stratégie de focalisation (ciblage segments d’activités)

Réalisation de benchmarks

Déploiement de méthodes d’analyse spatiale pour aide à la décision et à l’information (géomarketing)

Analyse de portefeuilles, segmentation, ciblage, positionnement clients/prospects

Contribution à l’adéquation offre/demande via des transferts/ agrandissements/ créations de points de vente

Analyse thématique des territoires lors de restructurations de zones

Développement commercial : analyse de fichiers clients/prospects, actualisation de bdd, estimation de potentiels, préconisations en termes de redéploiement de forces commerciales

Coordination, assurance et analyse de veilles (concurrentielle, d’opinion, réglementaire, marketing…)

Conception et mise en œuvre d’outils et d’indicateurs d’aide à la décision (...)

Audit Interne



Qualités :

Sens de l’écoute, de l’observation, de l’anticipation et de l’initiative.

Forte curiosité intellectuelle.

Aisance relationnelle.

Goût prononcé pour le challenge.



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Intelligence économique

Développement économique

Veille stratégique

Géomarketing

Planification stratégique

Analyse statistique

Formation

Gestion de projets

Analyse stratégique

ADV

Communication

Marketing stratégique

Développement commercial