Romain GAILLARD

Acteur majeur du courtage financier et patrimonial en ligne depuis 2007, la société MonFinancier s’appuie sur le savoir faire de plus de 15 ans de ses dirigeants, professionnels de la gestion de patrimoine et de la distribution de produits financiers sur le net.

Exigeante et indépendante dans le choix de sa gamme de produits financiers (Assurance Vie, bourse, retraite, défiscalisation) elle s’appuie sur un média intégré pour créer une synergie entre une information financière ciblée et une offre produit complète adaptée au plus grand nombre.





Mes compétences :

Big expert

Assurance Vie

Gestion de portefeuille