Romain GAILLARD

Septembre 2012 : Prise de poste au sein de Trelleborg en tant qu'ingénieur organisation industrielle et lean manufacturing.



Précédemment, pendant ma formation d'Ingénieur au sein de l'IFMA, je me suis spécialisé dans la Gestion de Systèmes Industriels et dans la Logistique. Au cours de cette formation, les domaines suivant sont principalement abordés : Gestion Industriel, Supply Chain Management/Logistique, Recherche Opérationnelle, Qualité, Simulation de système industriel.





Mes compétences :

Management opérationnel

Logistique

Production

Lean management

Gestion de la production

Leadership

KPI

Sécurité