Julie GARCIA

Nombreuses expériences dans la mode, la beauté et la presse magazine, spécialiste des stratégies relationnelles.

Activant mes réseaux, trouvant le ton juste, le canal adapté et inventant des contenus pertinents, j'exploite mes savoir-faire pour toucher les prospects, créer ou renforcer les liens entre entreprises, marques et clients.

Aussi à l’aise dans la vraie vie que sur les réseaux sociaux, professionnelle toujours souriante et bienveillante.



Mes compétences :

Gestion de projet

Relationnel

Modélisme

Relations Presse

Community management

Relations clients

Stylisme