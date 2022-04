Julie GARCIA

Après l’obtention de mon baccalauréat scientifique, j’ai longtemps cherché ma voie professionnelle. Je me suis tout d’abord dirigée vers un DUT Génie Civil, puis vers la Faculté en Sociologie, je travaillais en même temps au McDonald’s. Mais je me suis rendue compte qu’il me fallait des cours plus concrets à appliquer, et j’ai donc effectué un BTS hôtellerie-restauration en apprentissage. Ce dernier m’a fait prendre conscience de l’importance qu’ont les Ressources Humaines dans la gestion d’une entreprise. C’est un ainsi que je me suis réorientée vers un DUT GEA option Gestion des Ressources Humaines en apprentissage à La Poste, que j’ai poursuivi par une Licence Professionnelle GRH. Ce domaine m’a tout de suite plu car il allie l’Homme et la Gestion, deux aspects qui fondent le cœur même d’une entreprise.

« Le succès est un chemin que la patience et le travail rendent accessible. »

Pierre-Simon Ballanche ; Fragments (1808)



Mes compétences :

Dynamisme

Aide au recrutement

Créativité

Esprit d'équipe

Gestion des ressources humaines

Formation professionnelle

Gestion administrative