Actuellement Directrice de Secteur au sein du Groupe La Poste, je souhaite m'orienter vers une fonction de chef de projet.

Dynamique et volontaire, j'ai à coeur d'assurer la réussite des projets qui me sont confiés. Mon sens de l'organisation et mes aptitudes relationnelles me permettront de mener à bien mes différentes missions et de fédérer toutes les parties prenantes.