Julie GASCHET

MARKETING - COMMUNICATION - DIGITAL – PRODUIT - INNOVATION – AGILITE



Expertises et compétences : Gestion de projets innovants à forts enjeux stratégiques, Product Owner méthode Agile Scrum, Marketing Digital, Innovation et Communication.



Profil : Titulaire d’un Master en Marketing-Communication. 12 ans d’expérience en marketing digital sur les applications mobile et sites Internet. 15 années d’expérience en Banque/Assurance.



Points forts/atouts :

• Goût pour l’innovation et les nouvelles technologies

• Sérieux

• Rigueur

• Curiosité

• Force de proposition



Mes compétences :

Marketing

Gestion de projet

Banque

Mobile

Internet

Chef de projets

Communication

Distribution

Stratégie digitale

Services