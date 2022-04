Julie GATIGNOL

Entrée en stage de Master1 en tant qu'Assitante Commerciale Export, pendant 6 mois, j'ai postulé pour la création de poste d'Assistante Logistique au sein de la Société Cosylva, fabricant de charpente en bois lamellé-collé.

Mon poste: Interface service commercial - production; contrôle + mise en conformité pour lancement en fabrication des commandes, lancement en fabrication et/ou en sous-traitance, achats de produits divers hors matières premières(métallerie, quincaillerie, produits de traitement)pour exécution des commandes, élaboration planning de transports (nationaux et internationaux) + préparation des groupages, gestion des produits finis tenus en stock.

Poste polyvalent où les maîtres mots sont: rigueur, organisation et disponibilité.

Ce que j'aime: le "speed" qu'engendre cette polyvalence et surtout le travail bien fait.

Tâche annexe: auditeur interne.



Mes compétences :

Transports

Logistique

Polyvalence