Julie GEMIN

J'ai obtenu mon BTS assistante de gestion en 2011. Je suis une personne calme, organisée et sérieuse. Mon BTS me permet une polyvalence dans tout types de structures.

Je suis très à l'aise avec l'outil informatique et les logiciels (Word, Excel, Access, Power point, ...)

Je suis une personne qui se donne au maximum lorsqu'on me donne une tâche à réaliser.



Je recherche un poste où je pourrais être en lien avec les partenaires internes ou externes de la structure, un poste administratif qui demande de la rigueur et de l'organisation mais surtout de la polyvalence.



Mes compétences :

A L'ECOUTE

Ecoute

Organisée

Sérieuse