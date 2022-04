Julie GERBRON

Je recrute profils:

- Chargés d'affaires

- Conducteur/ Ingénieurs travaux

- Chefs de chantier

- Chefs d'équipe



Allier performance énergétique et qualité du cadre de vie



Bouygues Energies et Services (BYES) est un expert de la performance énergétique et des services. Au quotidien, BYES invente, installe, entretient et exploite des systèmes techniques et des services sur-mesure qui permettent à ses clients de conjuguer maîtrise de leur consommation d’énergie et qualité du cadre de vie et de travail pour leurs usagers.

Présent partout où l’aménagement des territoires, le cadre urbain, le cadre de travail et de vie se transforment, BYES offre à ses clients et leurs usagers une vie plus simple, confortable, économique et responsable. BYES mobilise pour ce faire l’expertise en performance énergétique et en prestations de services à forte valeur ajoutée de ses trois grands métiers :

• Les réseaux d’énergies et numériques

• Le génie électrique, climatique et mécanique

• Le Facility Management

Ainsi, BYES s’engage sur la durée et sur les résultats pour rendre :

• Les infrastructures fiables et respectueuses de l’environnement

• Les villes et villages mieux éclairés, communicants et sûrs

• Les bâtiments intelligents, confortables et intégrant une large gamme de services

• Les process industriels performants pour plus de compétitivité





Véritable généraliste de la fonction, j’interviens dans tous les domaines de la fonction RH (développement RH, relations sociales et droit du travail, communication RH…) et m'inscris comme le garant du maintien d’un climat social serein.



J’ai à cœur de tout mettre en œuvre pour permettre le développement professionnel de mes collaborateurs mais également d’accompagner au quotidien les managers de l’entreprise dans leur prise de décision et favoriser ainsi le bien être des uns et des autres au sein de l'entreprise.



Energique, investie et engagée, j'aime, en dehors de mon temps de travail, être actrice des changements de notre société. Pour cela, j'ai rejoint le réseau de la chambre économique française où, avec d'autres jeunes citoyens actifs, nous réfléchissons aux évolutions de notre société et créons, grâce à nos actions, des changements positifs.



Mes compétences :

Ressources Humaines

Gestion de carrière

Développement RH

Communication

Droit social

IRP

Recrutement

Relations sociales & syndicales

Conduite du changement

GPEC

Travail en équipe

Droit du travail

Bien être au travail

Gestion de projet

Formation