Julie GERMOND

Expérimentée, j'ai acquis de solides connaissances dans le secteur de la distribution : j'ai eu en effet l'occasion d'y exercer des responsabilités dans plusieurs régions qui m'ont permis de découvrir les enjeux du métier . Gérer dans un souci de rentabilité, de productivité, fixer les objectifs commerciaux et les réaliser en encadrant efficacement et dynamiquement une équipe. Telles sont les missions que j 'ai su mener à bien. Manager accomplie.

Actuellement, je me perfectionne dans les ressources humaines.



Mes compétences :

Management

Animation equipe

Merchandising

Formatrice

Accompagnement

Droit

Recrutement